Wien (www.fondscheck.de) - Die Luxemburger Publikumsfonds der Deka bekommen zum 1. Mai eine neue Verwahrstelle, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen von FONDS professionell ONLINE habe das Wertpapierhaus der Sparkassen auf Anfrage der Redaktion bestätigt.Betroffen seien Dutzende Fonds der Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaften Deka International S.A. und International Fund Management S.A., die in Summe rund 57 Milliarden Euro auf die Waage bringen würden. Noch diene diesen Vehikeln die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. als Verwahrstelle. Diese Funktion werde auf die Luxemburger Niederlassung der in Frankfurt ansässigen Deka-Zentrale übergehen. "Durch den Verwahrstellenwechsel ändert sich für die Anleger nichts", habe ein Sprecher betont. ...

