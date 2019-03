Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Textilherstellers im vierten Quartal liege unter seiner Erwartung, die Dividende aber klar darüber, schrieb Analyst Fred Speirs in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die steigenden Ausschüttungen zusammen mit einem gesunden Ausblick für das flächenbereinigte Wachstum dürften seines Erachtens am Markt stärker berücksichtigt werden als die verfehlten Ebit-Erwartungen im Schlussquartal./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-03-13/15:14

ISIN: ES0148396007