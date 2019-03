ROUNDUP 2: Adidas dämpft nach Erfolgsjahr die Ambitionen - Aktie fällt

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas geht nach einem Umsatzrekord und einem kräftigen Gewinnsprung 2018 mit Zurückhaltung ins neue Jahr. Denn der zuletzt erfolgverwöhnte Konzern kämpft mit einem ungeahnten Problem: Lieferschwierigkeiten in Nordamerika. Zudem muss Konzernchef Kasper Rorsted die Kundschaft in Europa wieder mobilisieren, denn dort lief es im vergangenen Jahr nicht so rund wie ursprünglich erhofft. Beim Problemkind Reebok schaffte Adidas dagegen die Trendwende schneller als gedacht.

ROUNDUP 3: Marke VW verschärft Sparkurs - Bis zu 7000 Stellen sollen wegfallen

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern verschärft angesichts der geplanten Milliarden-Investitionen in E-Mobilität und Digitalisierung bei seiner Kernmarke VW Pkw den Sparkurs. In den nächsten fünf Jahren sollen zusätzlich 5000 bis 7000 Stellen wegfallen. Mit automatisierten Routinearbeiten, Materialeinsparungen und geringerer Modellvielfalt sollen ab 2023 die Kosten weiter gesenkt und eine Gewinnverbesserung von 5,9 Milliarden Euro jährlich erzielt werden.

ROUNDUP: Nach Flugverboten für Boeing-Jets geringe Auswirkungen in Europa

BERLIN - Nach dem weitgehenden Flugverbot für das Mittelstreckenflugzeug Boeing 737 Max droht Passagieren in Deutschland und Europa vorerst kein Chaos bei Reisen. Experten erwarten zunächst keine größeren Beeinträchtigungen im Flugverkehr. Die Verunsicherung war anfangs groß, nachdem am Sonntag in Äthiopien bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ein Boeing-Jet vom Typ 737 Max 8 abgestürzt war.

ROUNDUP 2: Eon sieht Innogy-Übernahme im Plan - Mehr Ausschüttung an Aktionäre

ESSEN - Der Energiekonzern Eon sieht die geplante Übernahme von Innogy im Plan. Eon-Chef Johannes Teyssen zeigte sich am Mittwoch in Essen zuversichtlich, von der EU-Kommission die Genehmigung in der zweiten Jahreshälfte zu erhalten. Die europäischen Wettbewerbshüter hatten eine vertiefte Prüfung für den Eon betreffenden Teil der Transaktion rund um Innogy eingeleitet. Sie befürchten eine zu große Marktmacht sowie Preiserhöhungen bei Strom.

ROUNDUP 2: Symrise geht vorsichtig ins Jahr - Aktie nach Rally unter Druck

HOLZMINDEN/FRANKFURT - Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise will den trüberen Konjunkturaussichten trotzen. "Auch bei der erwarteten konjunkturellen Abkühlung sind wir zuversichtlich in das laufende Geschäftsjahr gestartet", sagte Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram am Mittwoch in Frankfurt. Er sieht sich durch "eine gute Nachfrage in allen Geschäftsbereichen" mit Blick auf die Jahresziele bestärkt. Und auch in konjunkturell schwierigeren Zeiten ergäben sich Chancen, schließlich werde "immer gegessen und getrunken."

Norwegian will Kosten für Flugstopp von Boeing wiederbekommen

KOPENHAGEN - Die norwegische Fluggesellschaft Norwegian pocht wegen des Flugstopps ihrer Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max 8 bei dem US-Flugzeugbauer auf Schadenersatz. Es sei offensichtlich, dass die Kosten, die durch das vorübergehende Startverbot für brandneue Flugzeuge entstünden, auch von denjenigen getragen würden, die diese Maschinen hergestellt hätten, teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Norwegian versuche nun, die Ausfälle mit anderen Flugzeugen, Umbuchungen und möglichst wenig Unzulänglichkeiten für die Passagiere aufzufangen.

Lufthansa verkauft sechs A380 und bestellt 40 neue Jets bei Boeing und Airbus

FRANKFURT - Die Lufthansa bestellt 40 neue Langstreckenjets bei Boeing und Airbus und trennt sich von einem Teil ihrer A380-Flotte. Künftig setzt Europas größte Fluggesellschaft erstmals auf Boeings Langstreckenmodell 787 "Dreamliner". 20 Maschinen in der verlängerten Version Boeing 787-9 sollen die Flotte ab dem nächsten Jahrzehnt verstärken, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte.

ROUNDUP 2: Spotify wirft Apple unfairen Wettbewerb vor

STOCKHOLM - Der Musikstreaming-Marktführer Spotify wirft Apple unfairen Wettbewerb vor und hat Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt. Spotify wehrt sich vor allem dagegen, dass der Musikdienst einen spürbaren Teil der Erlöse an Apple abgeben soll, wenn Nutzer ein Bezahl-Abo auf dem iPhone abschließen. Die Beschwerde nimmt einen Teil des Apple-Geschäfts ins Visier, der für den Konzern mit zuletzt sinkenden iPhone-Verkäufen immer wichtiger wird.

ROUNDUP: Wachsender Widerstand gegen Idee einer Großbankenfusion

FRANKFURT - Die Widerstände gegen einen möglichen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank wachsen. "Die beiden Banken haben aus meiner Sicht viel zu viele überlappende Geschäftsfelder, als dass ein Zusammenschluss Sinn machen würde", sagte der Vize-Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Klaus Nieding, am Mittwoch in Frankfurt. Er halte eine solche "politisch offenbar gewollte Fusion" wirtschaftlich für unsinnig.

Bundeskabinett stellt Weichen für deutliche Erhöhung des Briefportos

BERLIN - Die Bundesregierung hat die Weichen für eine deutliche Erhöhung des Briefportos gestellt. Das Kabinett billigte am Mittwoch eine Änderung der Postentgeltverordnung. Auf Basis der Regelung kann die Post aller Voraussicht nach das Briefporto wesentlich stärker anheben als bisher vorgesehen.

ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex verdient operativ kaum mehr - Aktie fällt

ARTEIXO - Das Geschäft der spanischen Zara-Mutter Inditex wächst vor allem dank seines Online-Handels weiter. Trotz steigender Umsätze lief es aber ergebnisseitig im Tagesgeschäft für die Spanier kaum besser. Hier machte sich im Ende Januar abgelaufenen Geschäftsjahr ähnlich wie etwa beim schwedischen Wettbewerber Hennes & Mauritz (H&M) auch der starke Wettbewerbsdruck bemerkbar.

Weitere Meldungen

-Kreise: Großbankenfusion würde Abbau von bis zu 30 000 Stellen bedeuten

-Bericht: Neue US-Ermittlung zu Deutscher Bank wegen Trump-Geschäften

-Exportstopp nach Saudi-Arabien: Rheinmetall will Entschädigung

-Lufthansa verlängert Vertrag mit Finanzchef Svensson

-Finanzminister: Gespräche über NordLB-Rettung in der Schlussphase

-ROUNDUP/Panzerbauer-Fusion: Rheinmetall will bei Krauss Maffei ans Steuer

-Krankenkasse TK: Mehr Beschwerden wegen möglicher Behandlungsfehler

-Bahn stellt neuen Zug für Strecke Berlin-Amsterdam ab 2023 vor

-ROUNDUP: Verbraucher sollen schneller von Lebensmittelverstößen erfahren

-Schäden durch Firmenpleiten auf niedrigstem Stand seit 2015

-ROUNDUP: Spotify wirft Apple unfairen Wettbewerb vor°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha

AXC0222 2019-03-13/15:20