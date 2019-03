Hamburg (ots) -



Deutschlands bestes Gourmet-Magazin gibt es jetzt auch zum Hören: DER FEINSCHMECKER produziert gemeinsam mit den Online Marketing Rockstars (OMR) von Philipp Westermeyer in Hamburg einen eigenen Genuss-Podcast. In persönlichen und informativen Talks mit bekannten Köchen, Produzenten und Persönlichkeiten aus der Food-Szene, mit innovativen Hoteliers und Winzern, die neue Wege gehen, geht es um die spannende Welt der Gastronomie, um Kochen und Essen, um die neuesten Foodtrends, um Reiseerlebnisse und um Wein.



In der ersten Folge spricht FEINSCHMECKER-Restaurantexpertin Deborah Gottlieb mit dem Hamburger Koch und Gastronomen Thomas Imbusch vom 100200.kitchen darüber, wie es ist, wenn man seinen Lebenstraum verwirklicht und ein eigenes Restaurant eröffnet. Chefredakteurin Madeleine Jakits und Dieter Kosslick plauderten zur Berlinale über gute Brezeln und den roten Teppich. Spitzenkoch Johannes King vom Söl'ring Hof auf Sylt erklärt, warum Gemüse aus dem Supermarkt manchmal auch als Sondermüll durchgehen könnte. Und der Berliner Starkoch Tim Raue erzählt in der aktuellen Folge, wie er sich einmal völlig erschöpft sogar am Herd festband, um weiterkochen zu können.



Der FEINSCHMECKER-Podcast geht alle zwei Wochen jeweils am Donnerstag mit einer neuen Folge online. Kostenlos erhältlich auf feinschmecker.de (http://ots.de/RtvAyx), Spotify, SoundCloud, Apple Podcast und überall, wo es Podcast gibt.



