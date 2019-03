Ungeachtet der politischen Brexit-Turbulenzen in London zeigt sich das Britische Pfund an den Devisenmärkten weiterhin in erstaunlich robuster Verfassung. Insbesondere den Euro hält das Pfund derzeit in Schach. Und profitierte hierbei u.a. von robusten britischen Konjunkturdaten. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 15.02. hat sich das Chartbild aus Sicht des Euros weiterhin eingetrübt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...