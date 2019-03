Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Vonovia von 47 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz der deutlichen Kursgewinne in den letzten Jahren sehe er unter den europäischen Immobilienwerten immer noch das größte Aufwärtspotenzial bei den Aktien solcher Unternehmen, die auf den deutschen Wohnungsmarkt ausgerichtet seien, schrieb Analyst Bart Gysens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gysens aktualisierte seine Schätzungen nach den jüngsten Quartalszahlen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-03-13/15:54

ISIN: DE000A1ML7J1