Das deutsche Biotech-Unternehmen Co.don plant, in den US-Markt zu expandieren. Als Ergebnis der im letzten Geschäftsjahr begonnenen Kontaktanbahnungen und Gespräche im Hinblick auf die weitere Internationalisierung des Geschäfts von Co.don, erweitert der Vorstand seine strategische Planung, unter anderem um einen möglichen schnelleren Markteintritt in den Vereinigten Staaten, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Unternehmens. Ralf M. Jakobs, Vorstand der Co.don AG, kommentiert: "Durch die Beteiligung einer in den Bereichen Healthcare und Biotechnologie sehr erfahrenen, strategisch ausgerichteten und global agierenden US-Finanzgruppe an der im vergangenen Jahr durchgeführten Platzierung von Wandel- und Optionsschuldverschreibung, stehen wir verstärkt im Focus von in den USA ansässigen Großinvestoren, wie auch potentieller Partnerunternehmen. Das wurde uns im Rahmen der diesjährigen BIO CEO & Investor Conference in New York sehr deutlich vermittelt. Mögliche Optionen für weitere Beteiligungen und Partnerschaften werden daher von uns gegenwärtig sorgfältig evaluiert." In diesem Zusammenhang überprüft Co.don auch verschiedene Finanzierungsschritte, auch eine Kapitalerhöhung ist eine Option, heißt es von Seiten des Unternehmens weiter.

