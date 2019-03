Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal von 230 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Sportartikelhersteller habe uneinheitlich abgeschnitten, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei der Umsatzausblick für dieses Jahr auf währungsbereinigter Basis schwächer als erwartet ausgefallen. Lusebrink senkte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2020. Das neue Kursziel berücksichtige die weiterhin verhaltene Entwicklung in Europa, die anhaltende Schwäche der Marke Reebok und die Risiken durch Handelskonflikte./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 12:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / 13:50 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-03-13/16:14

ISIN: DE000A1EWWW0