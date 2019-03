Mitte Februar stattete Stuttgarts erster Bürgermeister Michael Föll (CDU) gemeinsam mit Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaft und Wohnen Trelleborg Sealing Solutions einen Besuch in Stuttgart-Vaihingen ab. Aus erster Hand erhielten die Gäste von der Geschäftsführung detaillierte Einblicke in das neue Innovation Center, das die Firma zu einem der Vorzeige-Unternehmen in der Region aufwertet. Im Mittelpunkt der Gespräche standen das zukunftsweisende Arbeits- und Mobilitätskonzept sowie die Themen Forschung, Entwicklung und der Standort Stuttgart.

Carsten Stehle, Vorsitzender der Geschäftsführung in Deutschland bezeichnete das Konzept ‚Work and Living Space' als ein perfektes Umfeld für deren Prozesse und Projekte. Die Mobilität im Gebäude solle zukünftig interne als auch die externe Kommunikation beschleunigen und erleichtern. Das Gebäude selbst entspricht außerdem den neuesten Umweltstandards. Zusammen mit dem Konzept "Mobile Work" trägt das Unternehmen so gemäß der eigenen Richtlinien zur Ressourcen und Umweltschonung bei.

