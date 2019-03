Corvus Gold kann einen prominenten Neuzugang für seinen Aufsichtsrat vermelden. Ron Largent wird neuer Chairman des kanadischen Goldunternehmens. Und er hat enge Verbindungen zum Großaktionär und zu Newmont Mining.

Ex-Vorstand von AngloGold Ashanti

Eine interessante Personalie meldete heute Corvus Gold (2,03 CAD | 1,31 Euro; CA2210131058). So wird bei den Kanadiern künftig Ron Largent Mitglied im Board of Directors sein und die Position des Chiarman übernehmen. Das kommt in Deutschland dem Posten des Aufsichtsratschef gleich. Largent bringt mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Branche mit. Vor allem war er aber lange Jahre internationaler CEO von AngloGold Ashanti. Die Südafrikaner wiederum sind mit 19,3 Prozent der größte Aktionär von Corvus. Ob dies ein Zeichen ist, dass das Unternehmen aus Johannesburg bald schon Corvus schlucken könnte?

Guter Draht zu Newmont

Auf der anderen Seite hat Largent aber auch einen guten Draht zu Newmont Mining. Dort betreute der Mining-Ingenieur unter anderem die Operation am Carlin Trend in Nevada. Newmont befindet sich derzeit im Übernahmeprozess mit ...

