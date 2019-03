Der CBI-Index hat einen Bericht der weltweit führenden Steuerberatungsgesellschaft Ernst Young (EY) veröffentlicht, der wichtige Erkenntnisse über die Unterscheidung zwischen Staatsbürgerschaft und Steuerwohnsitz liefert und den Mythos widerlegt, dass sogenannte Citizenship by Investment (CBI)-Programme, wie sie vom Commonwealth of Dominica und St. Kitts and Nevis betrieben werden, ein steuerrechtliches Risiko darstellen.

Nach einer eingehenden Analyse kommt EY zu dem Schluss: (1) Staatsbürgerschaft und Steuerwohnsitz sind "eigenständige" Konzepte, (2) CBI-Programme erleichtern selbst nicht die Steuerhinterziehung und falsche Berichterstattung nach dem Gläubigermeldeverfahren (Creditor Reporting System, CRS), und (3) die Staatsbürgerschaft ist nicht relevant für den Erhalt des Steuerwohnsitzes in Dominica, St. Kitts und Nevis oder St. Lucia.

Diese Ergebnisse sind bedeutsam, da sie der jüngsten Kritik an CBI-Programmen seitens Einrichtungen wie der OECD und der Europäischen Kommission entgegenwirken, die weitgehend auf der falschen Auffassung beruhen, dass CBI-Programme in jeder Hinsicht Vehikel für den Erhalt eines neuen steuerlichen Wohnsitzstatus sind.

EY untersucht historische Präzedenzfälle und modellhafte internationale Konventionen und kommt zu dem Schluss, dass der Steuerwohnsitz als Konzept "getrennt von dem der Staatsbürgerschaft" ist. Der Steuerwohnsitz, so heißt es, "ist oft um den Grad der persönlichen sozioökonomischen Beziehungen zu einem Land herum aufgebaut", und dass die Mehrheit der Prüfungen, einschließlich derjenigen im OECD-Mustersteuerabkommen, physische Präsenz, ein dauerhaftes Zuhause, einen gewöhnlichen Aufenthalt oder ein Zentrum von Lebensinteressen zur Bestimmung des Steuerwohnsitzes als entscheidende Kriterien heranziehen. "Verweis auf die Staatsbürgerschaft" hingegen "wird selten als entscheidendes Kriterium in Bezug auf den Wohnsitz verwendet".

Der Bericht hebt Citizenship by Investment-Programme als eine "Branche" hervor, in der die Konzept der Steuervorteile, des Steuerwohnsitzes und der Staatsbürgerschaft allgemein und fälschlicherweise miteinander verbunden werden. Länder können sowohl steuerliche Anreize als auch CBI-Optionen anbieten, beide sind jedoch voneinander getrennt. Die häufigsten Gründe für die Beantragung der Staatsbürgerschaft sind politische Sicherheit, bessere Reiseaussichten, Vorteile bei der Lebensführung und die Flucht aus einem mit Vorurteilen behafteten Umfeld.

Der Bericht findet Unterstützung in den Worten der OECD, die im Februar 2018 sagte, dass CBI-Systeme "im Allgemeinen keinen Steuerwohnsitz beinhalten", und der Europäischen Kommission, die im Januar 2019 sagte, dass "die Verwendung dieser Systeme nicht mit Steuerhinterziehung gleichzusetzen ist".

In Bezug auf die Meldung von Steuerdaten nach dem Gläubigermeldeverfahren (CRS) kommt EY zu dem Schluss, dass "die Staatsbürgerschaft nicht zu Steuerumgehungs- und Steuerhinterziehungsmöglichkeiten führen sollte, da die Melderegeln (nach dem CRS) ausdrücklich vorsehen, dass die Staatsbürgerschaft nicht als Kriterium herangezogen weden". Gemäß dem CRS-Implementierungshandbuch wurden "US-Besonderheiten (wie die Verwendung der Staatsbürgerschaft als Indikator für den Steuerwohnsitz) [...]" aus dem CRS-Verfahren entfernt.

Um zu veranschaulichen, dass der Steuerwohnsitz nicht allein durch die Tatsache der Staatsbürgerschaft erlangt wird, werden im Bericht die karibischen CBI-Rechtsprechungen von Dominica und St. Kitts and Nevis von EY zitiert. In Dominica zeigt der Bericht, dass die auf der Insel verbrachte Zeit nicht die Staatsbürgerschaft die Grundlage für den Steuerwohnsitz ist. In St. Kitts and Nevis wird ein temporärer Einwohner von einem Einwohner (der einer bestimmten Steuerpflicht unterliegen kann) auf der Grundlage von Aufenthaltszeiten in der Föderation und des Zwecks des Aufenthalts unterschieden. Über die Karibik im Allgemeinen sagt EY: "Obwohl es sehr wohl üblich ist, dass eine Person Bürgerin (sei es durch Geburt oder Einbürgerung) der gleichen Rechtsordnung ist, in der sie ihren Wohnsitz hat, ist klar, dass die Staatsbürgerschaft keine relevante Determinante des [steuerlichen] Wohnsitzes ist".

Mit der Veröffentlichung des Berichts hat EY einen dringend benötigten Kommentar zur Unterscheidung von Staatsbürgerschaft und Steuerwohnsitz und damit zur Unabhängigkeit der Staatsbürgerschaft durch Investitionen von steuerbezogenen Tätigkeiten, wie beispielsweise der Berichterstattung nach dem CRS, verfasst.

Den Bericht von EY finden Sie hier.

