Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise E.ON wieder. Der Energieversorger hat Bilanz gezogen. Die Ziele fürs vergangene Geschäftsjahr wurden erreicht. Deshalb möchte man den Aktionären nun auch mehr Dividende zahlen. Zudem befindet man sich in Sachen innogy-Übernahme im Plan. Bei den Verkäufen steht Adidas auf dem zweiten Platz. Auch hier wurden Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Erneut hat der Sportartikelhersteller ein Rekordjahr hingelegt. Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 20 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro.