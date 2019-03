Der Dax hat sich am Mittwoch kaum vom Fleck bewegt. Nach anfänglich moderaten Verlusten erholte sich der deutsche Leitindex rasch wieder und eroberte dabei auch die runde Marke von 11.500 Punkten zurück. Dominierendes Thema an den Börsen bleibt der Brexit, der den Handelsstreit zwischen den USA und China fürs Erste verdrängt hat. Termine am Donnerstag: DE: ifo-Institut - Konjunkturprognose China: Industrieproduktion Februar DE: Verbraucherpreise Februar US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß