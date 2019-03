Zürich (ots) - Der Schweizer Krafttraining-Pionier Werner Kieser

lanciert ein Trainingsgerät für den Heimgebrauch. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Der Unternehmer

bestätigt: «Kieser-Kontor ist ein abgespecktes Kieser-Studio für zu

Hause. Mit dem Kontor kann man alle wichtigen Muskelgruppen

trainieren.»



Aktuell sei sein Gerät noch in der Prototyp-Phase; Kieser rechnet

mit einer Marktlancierung im Frühling 2020. Seit vier Jahren arbeitet

Kieser an seinem Projekt. Die Idee für ein Heimgerät sei ihm an

seinem Zweitwohnsitz Lü im Val Müstair gekommen: «Dort gibt es 63

Einwohner und etwa 70 Kühe. Aber kein Fitness-Studio.»



Vor zwei Jahren hatte der heute 78-jährige Unternehmer seine Firma

Kieser Training verkauft. Eine Konkurrenzierung der Fitness-Studios

durch sein Heimgerät sei ausgeschlossen: «Darüber habe ich mit meinen

Nachfolgern natürlich gesprochen. Sie sehen das so wie ich: Der

Heimmarkt ist eine ganz andere Geschichte als die Studiowelt.»



