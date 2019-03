Zürich (ots) - Beim Milchverarbeiter Hochdorf spitzt sich die Lage

zu: Neben dem grössten Aktionär ZMP Invest meldet sich nun mit der

Familie Weiss ein weiterer Aktionär zu Wort und sucht Veränderungen

im Verwaltungsrat (VR) von Hochdorf. «Die Familie Weiss hat das

Vertrauen in den bestehenden VR verloren und nimmt nicht überrascht

zur Kenntnis, dass es auch dem grössten Aktionär der Gesellschaft so

ergeht», teilt ein Sprecher der Familie mit. Die Families Weiss ist

seit zwölf Jahren Aktionärin von Hochdorf und hält 5,3 Prozent der

Aktien. Bereits vor Wochen schlug sie Hochdorf Markus Kalberer, Chef

von Lenzlinger, als neuen Verwaltungsrat vor. «Ein entsprechendes

Traktandierungsbegehren wurde Ende Januar eingereicht», so der

Sprecher.



Um ein Traktandum für die Generalversammlung (GV) einreichen zu

können, braucht es bei Hochdorf rund 7 Prozent der Aktienstimmen.

Deshalb schlossen sich die Familie Weiss und die Familie Maurer -

ebenfalls eine langjährige Ankeraktionärin - zu einer Gruppe

zusammen. Diese verfügt nun über 120'545 Aktien. «Die Gruppe wird

sich unmittelbar nach der GV wieder auflösen», so der Sprecher.



Die Familie Weiss gelangte mit ihrem Vorschlag bereits im letzten

Jahr mehrmals an den Verwaltungsrat von Hochdorf.



