Zürich (ots) - Die Genossenschaftsbank Raiffeisen hat kürzlich

ihre KMU-Beteiligungen um 125 Millionen Franken abgeschrieben auf

einen Bilanzwert von noch 180 Millionen Franken. Die massive

Wertkorrektur widerspricht einem bankinternen Gutachten vom letzten

Jahr, wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt. Die

Bank wollte dazu keine Stellung nehmen.



So hatte Raiffeisen im letzten Jahr bei der Beratungsfirma EY ein

Bewertungsgutachten bestellt. Dieses kommt zum Schluss, dass bei der

Raiffeisen-Tochter KMU Capital per Ende 2017 alleine die grössten 14

Beteiligungen einen «Substanzwert» von über 110 Millionen Franken

aufweisen. Der Substanzwert gilt gemeinhin als Preisuntergrenze, da

er die zukünftige Ertragskraft einer Firma nicht berücksichtigt.



Insgesamt umfasst das KMU-Beteiligungsportfolio der

Genossenschaftsbank etwa dreissig Firmen in der Schweiz, Deutschland

und Österreich. Raiffeisen hat darauf vor kurzem 125 Millionen

Franken abgeschrieben. 70 Millionen Franken davon sind

Wertberichtigungen auf dem Beteiligungsportfolio, 30 Millionen sind

Goodwill-Abschreiber und die restlichen 25 Millionen Franken bilden

Rückstellungen für Rechtskosten.



Raiffeisen liegt im Streit mit den Minderheitsaktionären der

KMU-Beteiligungen, der ehemaligen Investnet Holding. Die Bank

kündigte im letzten Jahr «aus wichtigem Grund» den

Investnet-Aktionärsbindungsvertrag auf und ficht ihn nun «wegen

Willensmängeln» an. Ab 1. Juli 2020 wären die Minderheitsaktionäre

eigentlich berechtigt gewesen, ihre Anteile der Raiffeisen zu «einer

definierten Bewertungsmethodik» anzudienen.



