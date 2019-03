Zürich (ots) - Europas grösster Uhrenhändler steht kurz vor dem

europaweiten Einstieg in das Secondhand-Business. «Es ist richtig.

Bucherer steigt auch in Europa in das Geschäft mit 'Certified

pre-owned'-Uhren ein», bestätigt Jörg Baumann, Marketing- und

Kommunikationschef von Bucherer. Zu hören ist, dass der Startschuss

noch diesen Frühsommer erfolgen soll. Dass mit Bucherer der weltweit

grösste Rolex-Händler auf das CPO-Business setzt, kommt einer

Zeitenwende gleich. Die Luzerner verleihen damit dem bis dato oft in

die Schmuddelecke gestellten Gebrauchtmarkt von Luxusuhren eine nie

dagewesene Seriosität. Möglicherweise arbeitet Bucherer für die

Lancierung des Occasionsgeschäft mit der im Markt bereits etablierten

Luxusuhren-Plattform Chronext zusammen. In Branchenkreisen wird gar

gemunkelt, dass Bucherer bei Chronext einsteigen könnte. Beide

Unternehmen wollten das nicht kommentieren. Certified pre-owned ist

seit gut zwei Jahren ein heisses Thema in der Uhrenbranche.

Spätestens seit Audemars-Piguet-CEO François-Henry Bennahmias am

letztjährigen Genfer Uhrensalon CPO als «das nächste grosse Ding»

bezeichnete, interessieren sich Hersteller und Händler für das Thema.

Der Luxusgüterkonzern Richemont setzte vergangenen Sommer mit dem

Kauf der britischen Uhren-Plattform und CPO-Spezialistin Watchfinder

ein erstes dickes Ausrufezeichen. Der Einstieg Bucherers könnte für

den CPO-Markt der Turboloader sein.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90