Am morgigen Donnerstag gewährt AKTIONÄR Hot-Stock Wacker Neuson einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung. Dabei wird der Baumaschinenhersteller auch eine Einschätzung für den Geschäftsverlauf in den kommenden Monaten abgeben. Fällt der Ausblick von Vorstand Martin Lehner nicht zu verhalten aus, dann sollte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen und einen erneuten Versuch starten, die 21-Euro-Marke nachhaltig zu überwinden.

