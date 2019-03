VW hat sich für eine Absage des Börsengangs der LKW-Spate entschieden. Ursache dafür sind die Bedingungen an den Geld- und Kapitalmärkten. Ursprünglich wollte VW mit dem Börsengag rund sechs Milliarden Euro einnehmen. Die hätte der Autobauer gut gebrauchen können. Schließlich werden die Investitionen in neue Mobilitätsdienste und in neue Antriebsformen viele Milliarden verschlingen.

Den vollständigen Artikel lesen ...