Zu den Gewinnern, in einem allerdings ohnehin recht freundlichen Marktumfeld, zählen an der NASDAQ heute die Aktien der beiden Payment-Spezialisten PayPal (WKN: A14R7U) und Square (WKN: A143D6). Damit zeigen die beiden US-Unternehmen der im DAX gelisteten deutschen Konkurrenz aus dem Hause Wirecard eine lange Nase. Während man bei Wirecard als Anleger leider immer noch nicht genau weiß wo man eigentlich dran ist, sieht es für die Aktionäre von PayPal und Square nun sehr gut aus.

Interessanterweise kann die PayPal-Aktie dabei heute sogar ein neues Allzeithoch erklimmen. Dies ist schon deshalb immer ein starkes Kaufsignal, weil es ja gleichbedeutend damit ist, dass kein einziger Aktionär - wann immer er die Aktie auch gekauft haben mag - auf Verlusten sitzen kann. Besonders interessant an dem neuen Allzeithoch ist jedoch, dass noch vor wenigen Monaten in diversen US-Foren darüber gestritten wurde, welche Aktie denn die bessere sei.

Seinerzeit war der Konsens unter den dort diskutierenden Privatanlegern, dass Square eher eine Aktie für das schnelle Geld, also die Trader, sei. Die Aktie von PayPal dagegen wurde als das bessere längerfristige Investment eingestuft. Dieser Einschätzung konnte ich mich anschließend, wenngleich es mich als PayPal-Aktionär ein wenig nervte, wenn man die Aktie des Konkurrenten beinahe täglich steigen sah. Inzwischen aber hat sich das Bild etwas gewandelt.

Square in der Korrektur stärker unter Druck

Um es gleich vorweg zu nehmen: Grundsätzlich bleibe ich für beide Aktien bullish gestimmt. Ferner gilt das Fazit, dass damals in den einschlägigen US-Foren gezogen wurde, aus meiner Sicht bis heute. Die Aktie von Square ist viel volatiler als das Papier von PayPal, so dass sie sich wohl in der Tat viel besser für das kurzfristige Trading eignet. Ob Square sich aber auch langfristig am Markt behaupten kann, ist hingegen noch nicht sicher. Daher bleibe ich, als langfristig orientierter Anleger, auch meinen PayPal-Aktien weiterhin treu. Zumal diese gerade dann, wenn es an der Börse mal wieder runter geht, ihre Stärke ...

