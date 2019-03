Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim (pta021/13.03.2019/16:45) - Der Vorstand Norbert Schulz hat den Aufsichtsrat der Gesellschaft soeben gebeten, seinen Vorstandsvertrag mit sofortiger Wirkung aufzuheben.



Der Aufsichtsrat ist dieser Bitte gefolgt.



Der Aufsichtsrat dankt Herrn Norbert Schulz für die Weiterentwicklung der Gesellschaft in den vergangenen Monaten und bedauert seinen Rücktritt.



