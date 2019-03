Betreiber von Blockheizkraftwerken erhalten für jede erzeugte Kilowattstunde Strom acht Cent KWK-Zuschlag, wenn sie den Strom ins Netz einspeisen. Wird der Strom selbst verbraucht erhalten sie 4?Ct/kWh. Diese Förderung erhalten Betreiber für zehn Jahre. So weit so gut, sieht aus als wäre die Netzeinspeisung der große Wurf, zumindest für zehn Jahre, doch was kommt dann? BHKW sind üblicherweise wärmegeführt und der Eigenverbrauch beim Strom lässt sich nicht parallel zur Wärmeabfrage steigern. Die Lösung ist ein leistungsfähiger und flexibler Stromspeicher.

Werden BHKW und ein passender Stromspeicher kombiniert erhält der Betreiber 4?Ct/kWh für den selbst verbrauchten Strom und spart gleichzeitig die Stromkosten für den Netzbezug. »Das sind bei unseren Gewerbekunden fast immer mindestens 22 Cent«, erklärt Vertriebschef Ingo Strotmann vom Senertec Centrum Sendenhorst. Somit stehen beim BHKW mit Stromspeicher 26 Cent aus der Summe Eigenverbrauchförderung und eingesparten Stromgestehungskosten den acht Cent für in das öffentliche Netz eingespeisten BHKW Strom gegenüber. Ein Vorteil von 18?Ct/kWh für die BHKW Stromspeicherkombination (Bild 1).

Notstromversorgung integriert

Weitere Vorteile einer BHKW- Stromspeicherkombination sind ein effektives Energiemanagement, in das noch weitere erneuerbare Erzeuger wie zum Beispiel Photovoltaik integriert werden können, sowie die kraftvolle Notstromversorgung bei Netzausfall. Der Crystal-Tower-Stromspeicher ...

