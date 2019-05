London (www.fondscheck.de) - Sie werden immer leichter, kleiner und leistungsstärker: Bei Lithium-Ionen-Batterien hat sich die Leistungsdichte in den vergangenen zehn Jahren deutlich verbessert, so die Experten von Legal & General Investment Management.Von dieser Entwicklung, die zunächst nur der Unterhaltungsindustrie zugutegekommen sei, solle nun auch die Stromindustrie profitieren. Denn Lithium-Ionen-Batterien würden zunehmend der Energiespeicherung dienen - und die sei beim Trend zur erneuerbaren Energie, bei dem die Energie von Wind, Sonne, Wasser und Erdwärme nur zeitweise verfügbar sei, dringend gefragt. Seien 2018 weltweit noch weniger als 20 Gigawatt an Energiespeichern eingesetzt worden, sollten es 2040 bereits knapp 1.000 Gigawatt sein. ...

