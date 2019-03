RIMES Technologies, der führende Anbieter von Managed Data und RegTech Services, hat Andrew Barnett zum Global Head of Product Strategy ernannt. In dieser Funktion wird er seine umfangreichen Erfahrungen sowohl auf der Endanwender- als auch auf der Anbieterseite des Marktes einbringen und dazu beitragen, dass RIMES seinen rasanten Wachstumskurs fortsetzt und mit seinem gesamten preisgekrönten, aus Managed Data Service und RegTech bestehenden Portfolio eine Führungsrolle einnimmt.

In seiner langjährigen Karriere hatte Andrew Barnett eine Reihe von Positionen im Produkt-, Vertriebs- und Datenbereich für Unternehmen wie Charles River Development, Aviva/Friends Life Investments und IHS Markit/Cadis inne. Vor seiner Tätigkeit für RIMES war er bei Legal General Investment Management beschäftigt, wo er die Position des Chief Data Officer bekleidete. Barnett hat für seine Arbeit branchenweite Anerkennung erfahren; so wurde er 2019 von Corinium zu einem der 50 Top-Innovatoren im Bereich Daten und Analytik in Großbritannien ernannt und erhielt bei den A-Team Insights Awards 2018 den Preis "Best Data Management Practitioner".

Christian Fauvelais, CEO von RIMES, merkte dazu Folgendes an: "Die Schaffung innovativer, besonders hochwertiger Produkte steht hier bei RIMES im Mittelpunkt unseres unternehmerischen Handelns. Mit Andrew Barnett haben wir einen der besten Spezialisten seines Fachgebiets gewinnen können, der uns dabei unterstützt, unseren Wachstumskurs fortzusetzen und unseren Kunden die nötigen Daten- und Compliance-Innovationen zur Verfügung zu stellen, um komplexe Vorgänge in ihrem Unternehmen bequem skalieren und verwalten zu können."

Barnett äußerte sich dazu folgendermaßen: "Daten sind zweifelsohne das wichtigste Element des Erfolgs moderner Finanzdienstleister. Für mich ist es großartig, in einem Unternehmen zu arbeiten, das in diesem Bereich äußerst innovativ ist und wirklich versteht, was unsere Kunden für eine erfolgreiche Entwicklung brauchen. Dieser Bereich wird sich in den nächsten Jahren rasant weiterentwickeln und RIMES wird weiterhin an der Spitze des Wandels stehen. Ich freue mich schon sehr darauf, hierzu meinen Beitrag leisten zu können."

Ende#

Über RIMES

RIMES ist ein preisgekrönter Spezialist für die Käuferseite mit profunder Kenntnis der Herausforderungen, die Datenmanagement und Compliance für seine Kunden darstellen. Das Unternehmen bedient über 350 Vermögensverwalter, Eigentümer, Forderungsverwalter und Banken in 40 Ländern, darunter 60 der 100 größten weltweit tätigen Vermögensverwalter und 9 der 10 größten globalen Depotbanken auf Grundlage der Gesamtheit der verwalteten Vermögen (Total Assets Under Management, TAUM). www.rimes.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190313005616/de/

Contacts:

Alessandro Ferrari

Tel.: +1 212 381 9000

marketing@rimes.com