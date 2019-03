Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigt sich die Wall Street am Mittwochmittag (Ortszeit). Und im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Handelstagen, als die deutlichen Abgaben der schwergewichteten Boeing-Aktie den Dow-Jones-Index belasteten, liegt dieser nun ebenfalls im Plus. Für die Boeing-Aktie geht es um 0,8 Prozent nach oben, nachdem die Titel an den beiden vergangenen Handelstagen nach dem Absturz einer Maschine vom Typ 737-MAX 8 rund 11 Prozent eingebüßt hatten. Analysten sehen aktuell nur noch begrenztes Abwärtspotenzial für die Aktie.

Insgesamt herrsche allerdings Zurückhaltung mit den weiteren Entwicklungen in Großbritannien. Nach der neuerlichen Ablehnung des Brexit-Plans von Premierministerin Theresa May am Dienstag stehe nun die nächste Abstimmung im Blick. Am Abend will das Parlament entscheiden, ob es einen Ausstieg ohne jeden Deal mit der EU geben kann. Auch hier wird mit einer Ablehnung gerechnet. Dann soll am Donnerstag über eine Verschiebung des Ausstiegsdatums abgestimmt werden. "Der Brexit hängt weiter über dem Markt", sagt Markt-Analyst David Madden von CMC Markets UK.

Der Dow-Jones-Index legt um 0,7 Prozent zu auf 25.724 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um jeweils 0,9 Prozent aufwärts.

Überzeugende US-Daten stützen

Positive Impulse kommen vor allem von der Konjunkturseite. Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter stiegen im Januar überraschend um 0,4 Prozent, während Volkswirte einen Rückgang um 0,6 Prozent prognostiziert hatten. Der Anstieg der Erzeugerpreise im Februar fiel mit je 0,1 Prozent insgesamt und in der Kernrate moderater aus als erwartet. In beiden Fällen war ein Anstieg um 0,2 Prozent vorhergesagt worden. Die Bauausgaben sind im Januar mit einem Plus von 1,3 Prozent zudem deutlich stärker gestiegen als die erwartete Zunahme von 0,5 Prozent.

Unter den Einzelwerten erholen sich die Aktien der Luftfahrtunternehmen von den jüngsten Abgaben im Zuge des Absturzes einer Boeing-Maschine und den folgenden Flugverboten in einer Vielzahl von Ländern. Für die Papiere von American Airlines geht es um 2,5 Prozent nach oben und Southwest Airlines verbessern sich um 2,1 Prozent.

Spotify steigen um 0,2 Prozent. Das Unternehmen hat in Europa eine Kartellrechtsklage gegen Apple eingereicht. Apple steigen um 0,9 Prozent. Die Oracle-Aktie klettert um 1,0 Prozent auf 53,33 Dollar und ist bei 53,35 Dollar auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Auch das Allzeithoch von 53,48 Dollar liegt in Reichweite.

Ein Plus von 3,0 Prozent verzeichnet die Aktie von Rite Aid. Der CEO der Drogeriemarktkette und andere Mitglieder der Führungsriege haben am Dienstagabend ihren Rücktritt angekündigt. Hintergrund sind Restrukturierungsmaßnahmen, mit denen die Kosten gesenkt werden sollen.

Pfund weiter im Brexit-Bann

Am Devisenmarkt legt das britische Pfund mit aktuell 1,3228 Dollar wieder deutlicher zu. Mit dem Ausschließen eines sehr negativen "No-Deal Brexit" bei der Abstimmung am Abend sollte das Pfund Sterling einen Boden auf dem aktuellen Niveau gegenüber dem Dollar finden, sagt Charles St-Arnaud, Senior Investment Strategist bei Lombard Odier Investment Managers. Auch dürfte das Pfund mittelfristig zulegen, aber es bleibe eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die möglichen nächsten Schritte, wie etwa eine Neuwahl oder ein neuerliches Referendum, so der Teilnehmer.

Der Euro erhält etwas Rückenwind von überraschend gut ausgefallenen Daten zur Produktion in der Eurozone, welche die Gemeinschaftswährung auf aktuell 1,1309 Dollar anschiebt.

Am Ölmarkt ziehen die Preise mit dem überraschenden Rückgang der wöchentlichen US-Lagerdaten kräftiger an. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,862 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten dagegen einen Anstieg um 1,9 Millionen Barrel vorhergesagt. Rohöl der US-Sorte WTI verteuert sich um 1,8 Prozent auf 57,89 Dollar je Barrel. Für Brent geht es um 0,9 Prozent auf 67,25 Dollar nach oben.

Auch der Goldpreis legt weiter zu, nachdem er am Vortag die Marke von 1.300 Dollar überwunden hat. Die Feinunze steigt um 0,5 Prozent auf 1.308 Dollar, gestützt von der Unsicherheit um den Brexit und dem etwas schwächeren Dollar.

Am Anleihemarkt kommen die Notierungen nach den guten US-Konjunkturdaten leicht zurück. Die Zehnjahresrendite steigt im Gegenzug um 0,9 Basispunkt auf 2,62 Prozent.

