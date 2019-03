Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 27. März:

DONNERSTAG, DEN 14. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 D: RWE Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:00 D: K+S Jahreszahlen (11.00 h Pk)

07:00 D: Lanxess Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:00 D: Lufthansa Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:00 D: Rational Jahreszahlen (endgültig)

07:30 A: Lenzing Jahreszahlen

07:30 A: Österreichische Post Jahreszahlen

07:30 D: Gea Group Jahreszahlen (endgültig)

07:30 F: Casino Guichard Jahreszahlen

07:30 I: Assicurazioni Generali Jahreszahlen

07:30 FIN: Ferratum Jahreszahlen

07:30 D: Deutz Jahreszahlen

10:00 D: Audi Jahres-Pk, Ingolstadt

10:30 CH: Swatch Bilanz-Pk, Biel

11:00 D: Motel One Group Jahres-Pk, München

13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 02/19

13:30 USA: General Electric Pk zum Ausblick

16:00 USA: Anklageverlesung im Verfahren USA gegen Huawei

21:00 USA: Oracle Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Wacker Neuson Jahreszahlen (11.00 h Pk)

D: Sixt Leasing Jahreszahlen

D: Adler Jahreszahlen

GB: British American Tobacco Capital Markets Day

I: Autogrill Jahreszahlen

I: Prada Jahreszahlen

I: Eni Jahreszahlen (endgültig)

USA: Adobe Q1-Zahlen

USA: Dollar General Q4-Zahlen

USA: Broadcom Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 03/19

GB: Voraussichtliche Abstimmung über die Verschiebung des Brexits im

britischen Parlament

03:00 CHN: Industrieproduktion 02/19

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 02/19

07:45 CH: Seco Konjunkturprognosen 03/19

08:00 D: Verbraucherpreise 02/19 (endgültig)

08:45 F: Verbraucherpreise 02/19 (endgültig)

13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/19

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Pk Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin) mit

Konjunkturprognose Frühjahr 2019

10:00 D: Pk der Bundesvereinigung Bauwirtschaft anlässlich der

Internationalen Handwerksmesse zur konjunkturellen Situation der

Branche und zu politischen Forderungen zur Europawahl 2019, München

10:00 D: Bund-Länder-Spitzentreffen zur Reform der Grundsteuer

10:00 D: Pressefrühstück des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie

e.V. (BDSI), Berlin

10:30 D: Jahrespressegespräch der Tönnies Unternehmensgruppe. Deutschlands

größtes Fleischunternehmen präsentiert u.a. Umsatzzahlen für 2018

11:00 D: Pk Deutsche Kreditwirtschaft zu den seit Anfang 2018 geltenden neuen

Regeln für Wertpapiergeschäfte ("Mifid II).

D: 19. internationale Kartellkonferenz in Berlin

CH: Internationaler Automobil-Salon in Genf

FREITAG, DEN 15. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NL: Shop Apotheke Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Westwing Group Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Bechtle Jahreszahlen (endgültig)

10:30 D: Altana Bilanz-Pk, Düsseldorf

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CH: UBS Geschäftsbericht

D: Deutsche Börse - Großer Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse

D: Volkswagen Konzern Auslieferungen 02/19

D: Porsche AG Jahreszahlen

D: Deutsche Börse Geschäftsbericht

I: Eni Business Update Call

S: Hennes & Mauritz Trading Update Q1/19

F: Sitzung Verwaltungsrat von Renault

TERMINE KONJUNKTUR

J: BoJ Zinsentscheid

08:00 D: Index der Großhandelspreise 02/19

08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 02/19

11:00 EU: Verbraucherpreise 02/19

13:30 USA: Empire State Index 03/19

14:15 USA: Industrieproduktion 02/19

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/19

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/19 (1. Umfrage)

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: Moody's Ratingergebnis Italien, Serbien

EU: S&P Ratingergebnis Österreich, Portugal, Malta, Luxemburg,

EU: Fitch Ratingergebnis Schweiz

SONSTIGE TERMINE

11:00 D: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses

MONTAG, DEN 18. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LU: Grand City Properties Jahreszahlen

07:00 D: Grammer Jahreszahlen (endgültig)

07:30 CH: SIX Group Jahreszahlen

10:30 D: Sixt Bilanz-Pk, München

11:00 D: Talanx Bilanz-Pk, Hannover

14:00 D: Lufthansa Cargo Jahres-Pk, Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NL: TomTom ao Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 J: Handelsbilanz 02/19

05:30 J: Industrieproduktion 01/19 (endgültig)

11:00 EU: Handelsbilanz 01/19

14:00 PL: Handels-/Leistungsbilanz 01/19

15:00 USA: NAHB-Index 03/19

SONSTIGE TERMINE

D: Global Solutions Summit 2019 U.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

(CDU) und dem Präsidenten des IfW, Dennis Snower

Veranstalter: Global Solutions Initiative Foundation in Berlin

B: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister

DIENSTAG, DEN 19. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CH: Lastminute.com Jahreszahlen (endgültig)

(10.30 h Pk)

07:00 D: Washtec Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:00 D: Fraport Jahreszahlen (10.30 h Pk)

07:15 D: Wacker Chemie Jahreszahlen (endgültig)

(10.30 h Pk)

07:30 D: Leoni Jahreszahlen (10.00 h Pk)

10:00 D: Carl Zeiss Meditec Hauptversammlung, Weimar

10:00 D: Porsche SE Bilanz-Pk, Stuttgart

10:30 D: Isra Vision Hauptversammlung, Darmstadt

10:30 D: Bausparkasse Schwäbisch Hall Bilanz-Pk, Stuttgart

21:15 USA: FedEx Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Mayr-Melnhof Jahreszahlen

A: Schoeller-Bleckmann Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 01/19

11:00 EU: Arbeitskosten Q4/18

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 03/19

15:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/19

15:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/19 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: Bundesbank-Symposium "Bankenaufsicht im Dialog" Unter anderem mit

dem für Banken- und Finanzaufsicht zuständigen Vorstand der

Deutschen Bundesbank, Joachim Wuermeling, Finanzstaatssekretär Jörg

Kukies und Jan Ceyssens von der Europäischen Kommission. Frankfurt

10:00 D: Vorläufiger Termin für den Start der Auktion von

5G-Mobilfunkfrequenzblöcken, Mainz

MITTWOCH, DEN 20. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 D: Norma Group Jahreszahlen (endgültig)

07:00 D: Fuchs Petrolub Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Munich Re Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:30 D: BMW Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:30 D: Jungheinrich Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:30 D: Zooplus Jahreszahlen (endgültig)

08:00 D: MAN Jahreszahlen

08:00 D: OHB Jahreszahlen

08:00 GB: Kingfisher Jahreszahlen

13:00 S: Svenska Cellulosa Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: ADO Properties Jahreszahlen

D: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate Geschäftsbericht

D: Windeln.de Jahreszahlen

D: CTS Eventim Jahreszahlen (endgültig)

D: Patrizia Immobilien Jahreszahlen (endgültig)

F: Hermes Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 02/19 (endgültig)

08:00 D: Erzeugerpreise 02/19

10:00 PL: Industrieproduktion 02/19

10:00 PL: Erzeugerpreise 02/19

10:30 GB: Verbraucherpreise 02/19

15:00 B: Verbrauchervertrauen 03/19

15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

19:00 USA: Fed Zinsentscheid mit Pk um 19.30 h mit Fed-Chef Powell

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Handelsblatt Tagung Stahl 2019, Düsseldorf

DONNERSTAG, DEN 21. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CH: Zur Rose Jahreszahlen (endgültig)

07:00 D: HeidelbergCement Jahreszahlen (endgültig)

07:00 D: TLG Immobilien Jahreszahlen

07:00 D: Hornbach Holding Trading Statement Jahr 2018

07:30 D: Jenoptik Jahreszahlen

07:30 D: Keonig & Bauer Jahreszahlen

07:30 D: Befesa Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Tom Tailor Jahreszahlen

07:30 D: New York SE (ehemals Xing) Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Krones Jahreszahlen (endgültig)

08:00 GB: Next Jahreszahlen

10:00 D: Wintershall Jahres-Pk, Kassel

10:00 D: BayernLB Bilanz-Pk, München

10:00 D: Alte Leipziger Bilanz-Pk, Oberursel

10:30 D: Helaba Bilanz-Pk, Frankfurt

13:00 E: Bankinter Hauptversammlung

14:00 DK: Novo Nordisk Hauptversammlung

15:00 CH: BB Biotech Hauptversammlung

21:15 USA: Nike Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Vienna Insurance Jahreszahlen

D: BMW Analysten- und Investorenkonferenz

D: ProSiebenSat.1 Geschäftsbericht

D: Allianz Deutschland Pk zu Zukunftsplänen des Versicherers

mit Vorstandschef Klaus-Peter Röhler, Unterföhring

I: Enel Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03/19

06:30 NL: Arbeitslosenquote 02/19

09:30 CH: SNB Zinsentscheid

10:00 PL: Einzelhandelsumsatz 02/19

10:00 EU: EZB Monatsbericht

10:00 N: Norges Bank Zinsentscheid

10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 02/19

13:00 GB: BoE Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philly-Fed-Index 03/19

15:00 USA: Frühindikatoren 02/19

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 03/19 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

09:00 D: "Handelsblatt"-Tagung Privatkundengeschäft mit Vertretern

diverser Banken und Fintechs, Frankfurt

10:00 D: Eröffnung eines Hermes Logistik-Centers auf einer Fläche von rund

85 000 Quadratmetern in Kabelsketal

D: Deutscher Verpackungskongress 2019, Berlin

B: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel

HINWEIS

J: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 22. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CH: Credit Suisse Geschäftsbericht

07:00 D: Salzgitter Jahreszahlen (11.00 h Pk)

07:30 D: SAF Holland Jahreszahlen (endgültig)

07:30 D: Hapag-Lloyd Jahreszahlen (endgültig)

(10.00 hh Pk)

10:00 D: Dic Asset Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 D: B.Braun Melsungen AG Bilanz-Pk, Melsungen

14:00 CH: SGS Hauptversammlung, Genf

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Deutsche Bank Geschäftsbericht

D: Encavis Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 J: Verbraucherpreise 02/19

01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/19 (vorab)

08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 02/19

09:15 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/19 (1. Veröffentlichung)

09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/19 (1. Veröffentlichung)

10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/19 (1. Veröffentlichung)

10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 01/19

14:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/19 (vorab)

15:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 02/19

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EU: S&P Ratingergebnis Norwegen, Spanien, Belgien, Kroatien, Lettland

EU: Fitch Ratingergebnis Bulgarien, Dänemark, Luxemburg

EU: Moody's Ratingergebnis Österreich

SONSTIGE TERMINE

B: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag)

MONTAG, DEN 25. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Freenet Jahreszahlen

D: Deutsche Leasing Bilanz-Pk, Bad Homburg v.d.H.

USA: Apple Keynote "Its show time" - evtl. Vorstellung eines

Video-Streaming-Dienstes

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 J: All Industry Activity Index 01/19

09:00 CH: SNB Zahlungsbilanz Q4/18

10:00 D: ifo-Geschäftsklima 03/19

13:30 USA: CFNA-Index 02/19

15:00 B: Geschäftsklima 03/19

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Fortsetzung Kapitalanleger-Musterverfahren gegen Volkswagen AG,

Braunschweig

12:45 D: Betriebsversammlung beim Autobauer Ford, Köln

14:00 D: Wissenschaftliches Symposium des Bundesverbands Materialwirtschaft,

Einkauf und Logistik (BME), Mannheim

DIENSTAG, DEN 26. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Nordex Jahreszahlen

D: Deutsche Wohnen Jahreszahlen

D: Bertelsmann Jahreszahlen

D: Comdirect Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NL: BIP Q4/18 (endgültig)

08:00 D: GfK Verbrauchervertrauen 04/19

08:45 F: Geschäftsklima 03/19

08:45 F: BIP Q4/18 (endgültig)

13:30 USA: Baubeginne- und genhemigungen 02/19

14:00 USA: FHFA-Index 01/19

14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/19

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche

Automobil-Holding 2007/2008, Hannover

10:30 D: Pk Maschinenbauer Trumpf zum Thema Digitale Transformation,

vernetzte Fertigung, künstliche Intelligenz, Ditzingen

MITTWOCH, DEN 27. MÄRZ 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: ElringKlinger Jahreszahlen

D: Commerzbank Geschäftsbericht

D: HHLA Jahreszahlen

D: SGL Carbon Bilanz-Pk, Frankfurt

TERMINE KONJUNKTUR

D: DIW-Konjunkturbarometer

08:45 F: Verbrauchervertrauen 03/19

08:45 F: Erzeugerpreise 02/19

10:00 I: Verbrauchervertrauen 03/19

13:30 USA: Handelsbilanz 01/19

15:00 USA: Leistungsbilanz Q4718

SONSTIGE TERMINE

08:30 D: Konferenz "The ECB and Its Watchers" u.a. mit einer Eröffnungsrede

von EZB-Präsident Mario Draghi

09:00 D: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet, ob es ein zweites

Musterverfahren im VW-Dieselskandal gibt, Stuttgart

09:15 D: Pk des Fondsanbieters Fidelity: "Themeninvestments: Mehr als nur ein

Hype?", Frankfurt

10:30 D: OLG Karlsruhe, Außenstelle Freiburg, verhandelt im Zusammenhang mit

dem VW-Dieselskandel mehrere sog. Nacherfüllungsklagen gegen Händler

