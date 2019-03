Zürich (ots) - Der Genfer Privatbankier Patrick Odier - der bis

2016 auch die Bankiervereinigung präsidierte - spricht sich im

«Handelszeitung»-Interview für ein klares Ja zum Rahmenabkommen in

der vorliegenden Form aus: «Es sollte allen klar sein, dass wir schon

seit 2014 darüber diskutieren. Seit vier Jahren! Was denken die, die

auf der anderen Seite des Tisches sitzen, wenn wir so lange

benötigen, um jedes Detail zu klären?» Die Schweizer Politik wisse

zum Rahmenabkommen «alles, was wir wissen müssen. Und was wir nicht

wissen, können wir nicht so negativ deuten, wie dies die Gegner des

Abkommens mit Vorliebe tun.» Die Unionsbürgerschafts-Richtlinie werde

zum Beispiel diskutiert, obwohl sie derzeit gar nicht auf dem Tisch

liegt. Die Symmetrie der Gespräche mit der EU werde «sich dank dem

Rahmenabkommen verbessern, nicht verschlechtern, wie dies viele

behaupten.» Die Schweiz habe bessere Souveränität im Kontext der EU,

«indem wir mitwirken. Souveränität ist stets auch die Möglichkeit,

Nein zu sagen. Heute können wir nicht Nein sagen, ohne dass uns

unilaterale Sanktionen drohen.» Die Freiheit, so Odier, «erwächst aus

der Möglichkeit, etwas zu tun. Ohne dieses Abkommen beschränken wir

diese Möglichkeiten, und mit weniger Möglichkeiten haben wir weniger

Freiheiten. Dieses Abkommen ist ein gutes Abkommen.»



