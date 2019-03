niiio finance group AG: Einbringung der DSER GmbH in die niiio finance group AG zum Stichtag 01.01.2019 abgeschlossen DGAP-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss niiio finance group AG: Einbringung der DSER GmbH in die niiio finance group AG zum Stichtag 01.01.2019 abgeschlossen 13.03.2019 / 17:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Görlitz, 13.03.2019 Ad-hoc-Meldung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR niiio finance group AG - ISIN: DE000A2G8332 (WKN: A2G833) Ticker: NIIN: Einbringung der DSER GmbH in die niiio finance group AG zum Stichtag 01.01.2019 abgeschlossen Mit Beschluss des Vorstands und Aufsichtsrates der niiio finance group AG vom 13.03.2019 ist der Vertrag zwischen niiio finance group AG und Deutsche Software Engineering & Research GmbH (zukünftig firmierend unter Deutsche Tech Ventures GmbH) über die Einbringung der DSER GmbH zum Stichtag 01.01.2019 rechtsgültig abgeschlossen worden. Im Gegenzug für den Erwerb von 100% der Geschäftsanteile der DSER GmbH gibt die Gesellschaft 7.500.000 neue Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2018 zum Ausgabekurs von 1 EUR aus. Das emittierte Kapital der Gesellschaft steigt damit auf 22.829.657 Aktien an, das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde entsprechend der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 17.8.2018 ausgeschlossen. Mit der Einbringung der DSER GmbH bündelt die niiio finance group AG Entwicklungskapazitäten und integriert sämtliche bestehenden Kundenverträge der bisherigen Eignerin Deutsche Software Engineering & Research GmbH in das Unternehmen. Dies ist ein wesentlicher Schritt beim konsequenten Ausbau des niiio-Produktportfolios. Durch diese Einbringung ist es gelungen, die niiio finance group AG weiter zu einem leistungsfähigen Software-Komplettanbieter im Bereich des Digitalen Vermögens-Managements auszubauen. Mehr unter: Website niiio finance group AG: www.niiio.finance Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance 13.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 787263 13.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A2G8332 AXC0276 2019-03-13/17:43