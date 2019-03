Positive Konjunkturdaten aus den USA haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch gestützt. So schloss der hiesige Leitindex Dax nach einem über weite Strecken verhaltenen Handel 0,42 Prozent höher bei 11 572,41 Punkten. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, gewann 0,84 Prozent auf 24 857,45 Zähler. In den Vereinigten Staaten waren unter anderem die Bauausgaben zu Jahresbeginn stärker als erwartet gestiegen.

Dominierendes Thema blieb aber der Brexit, der den Handelsstreit zwischen den USA und China fürs Erste verdrängt hat. Dass die Abstimmung im britischen Parlament über den nachgebesserten Austrittsvertrag aus der Europäischen Union am Vorabend mit einem klaren Nein endete, "sorgt für eine gewisse nervöse Anspannung", hieß es seitens der Postbank./la/fba

