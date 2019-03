(shareribs.com) London 13.03.2019 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch nach oben, unterstützt von fallenden Ölbeständen in den USA. Zudem hat Saudi-Arabien eine weitere Reduktion seiner Exporte angekündigt. Das Energy Information Administration meldete für die vergangene Woche einen Rückgang der Rohölbestände in den USA um 3,9 Mio. auf 449,1 Mio. Barrel. Damit liegen die Bestände noch um zwei Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...