Berlin (ots) - Falten und Krähenfüße im Gesicht sind auch für Männer ein großes Problem. Das "Timeshift" Serum von sober wurde speziell für Männerhaut entwickelt und reduziert die sichtbare Faltentiefe innerhalb von nur zwei Monaten um bis zu 45%. Der enthaltene Peptidkomplex hemmt - ähnlich wie Botulinum Toxin - den Neurotransmitter Acetylcholin, welcher Muskelkontraktionen steuert. Durch die Regulation der Expression von Progerin, einem Seneszenz Marker der sich im Alter anhäuft, verhält sich zudem alternde Haut wie junge Haut: Kollagen und Nidogen können in einer Ex Vivo Studie unter Anwendung der enthaltenen Peptide verstärkt festgestellt werden. Rauheit und Komplexität der Haut wie auch ihre Faltentiefe nehmen signifikant ab. Elastizität und Spannkraft sind erhöht. Die in Timeshift enthaltenen Matrikine sind Botenpeptide, die Zellaktivitäten regulieren können, indem sie mit ihren spezifischen Rezeptoren in Wechselwirkung treten. Sie aktivieren bestimmte Gene, die an der Erneuerung extrazellulärerer Matrix und der Zellproliferation beteiligt sind - Mechanismen, die mit zunehmendem Alter nachlassen. Falten werden weniger wahrgenommen, Spannkraft und Elastizität nehmen zu.



Im Resultat führt dies zu einer Glättung bestehender Falten und Linien und einer Verringerung deren Neubildung. Timeshift bewahrt der Haut bei täglicher Anwendung ihren jugendlichen Metabolismus.



Gut für Haut und Umwelt:



Der von sober in allen kosmetischen Produkten verfolgte Clean Care Konzept bedeutet Konzentration auf das Wesentliche und Verzicht auf alles in der Pflege, was schädlich sein könnte und nicht benötigt wird. sober verbindet das Beste aus Natur und Wissenschaft in seinen Produkten und verzichtet konsequent auf Mikroplastik, Petrochemie, künstliche Duftstoffe, Silikone, synthetische Farben, PEG-basierte Polymere, Natriumlaurylsulfat, Nitrosamin-Quellen, Parabene, Glycole, Paraffine, Diethanolamin (DEA), Triethanolamin (TEA) und schädliche Polycyanoacrylate. Und das alles bei Verwendung hochdosierter Inhaltsstoffe für eine maximale Wirkung. Alle Produkte werden in Deutschland entwickelt und produziert.



Nähere Informationen: https://www.soberberlin.com



