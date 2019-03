ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch den Handel beendet. Die Investoren hätten sich mit der andauernd unsicheren Lage zum Brexit weiter zurückgehalten, hieß es. Nach der neuerlichen Ablehnung des Brexit-Plans von Premierministerin Theresa May stehe nun die nächste Abstimmung im Blick. Am Abend will das Parlament entscheiden, ob es einen Ausstieg ohne jeden Deal mit der EU geben kann. Hier wird ebenfalls mit einer Ablehnung gerechnet. Am Donnerstag soll dann über eine Verschiebung des Ausstiegsdatums abgestimmt werden.

Mit der neuerlichen Abstimmungsniederlage von May steigen die Befürchtungen eines ungeregelten Brexits. Aus Sicht der EU erhöht das Votum die Gefahr eines solchen Szenarios. Mit dem Votum ist zweieinhalb Wochen vor dem anvisierten Austrittsdatum am 29. März völlig unklar, ob und unter welchen Umständen Großbritannien die Union tatsächlich verlassen wird. Eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte, die EU sei bereit, einen "begründeten Antrag" auf Verschiebung des Brexit-Datums zu prüfen. Dies müssten die anderen 27 EU-Staaten allerdings einstimmig billigen.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 9.387 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 34,06 (zuvor: 40,31) Millionen Aktien.

Die Gewinnerliste wurde erneut von den Bankenwerten angeführt, die bereits am Montag die Spitzenreiter im SMI waren. Die Papiere von Credit Suisse, UBS und Julius Bär legten zwischen 0,7 und 1,2 Prozent zu. Auch in Europa gehörte der Sektor mit einem Plus von 0,9 Prozent zu den größeren Gewinnern.

