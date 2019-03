Köln (www.fondscheck.de) - Doppelte Auszeichnung für AXA Investment Managers: Gleich zwei Fonds des Asset Managers erhielten am 11. März 2019 in Wien auf dem Austria Lipper Fund Award 2019 ein Fund Certificate, so AXA Investment Managers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...