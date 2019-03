Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Fahrwasser anziehender Kurse an der Wall Street klar in die Gewinnzone hochgekämpft. Besser als erwartete US-Konjunkturzahlen liessen die Anleger nach Aktien greifen, sagten Händler. Die US-Industrie holte im Januar überraschend mehr Aufträge als erwartet ...

