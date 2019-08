Die Wall Street ist auch am Montag auf Erholungskurs geblieben. Bereits zum Abschluss der vergangenen Woche hatte sich die zwischenzeitliche Panik, die an der US-Börse geherrscht hatte, wieder gelegt. Konjunktursorgen hatten zuvor Anleger fluchtartig aus Aktien abwandern lassen und zu Zinsverwerfungen an den Anleihemärkten geführt.

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,99 Prozent auf 26 141,98 Punkte. Der US-Leitindex hatte schon am Freitag die 200-Tage-Durchschnittslinie wieder übersprungen; sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend.

Der marktbreit aufgestellte S&P 500 gewann am Montag 1,09 Prozent auf 2920,21 Punkte. Für den technologieorientierten Nasdaq 100 ging es um 1,39 Prozent auf 7709,93 Zähler nach oben.

Zuletzt hatten vage Entspannungssignale im US-chinesischen Zollstreit ausgereicht, um die Investoren wieder zurück an die Börse zu locken. Am Wochenende sprach nun US-Präsident Donald Trump von einem guten Vorankommen mit China, betonte aber nochmals, dass er es mit einem Deal nicht eilig habe./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0159 2019-08-19/16:10