Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis: Strategischer Berater an Board - Aktienanalyse Mit dem US-Milliardär Nelson Peltz erhofft sich Aurora Cannabis (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) einen strategischen Berater und lotet mögliche Partnerschaften für den Eintritt in neue Marktsegmente aus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...