DGAP-DD: Zalando SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 13.03.2019 / 19:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 33,06 EUR 462,84 EUR 33,09 EUR 430,17 EUR 33,09 EUR 4533,33 EUR 33,09 EUR 13335,27 EUR 33,10 EUR 3177,60 EUR 33,10 EUR 8341,20 EUR 33,18 EUR 2355,78 EUR 33,18 EUR 2355,78 EUR 33,18 EUR 2355,78 EUR 33,18 EUR 2355,78 EUR 33,18 EUR 2355,78 EUR 33,18 EUR 2355,78 EUR 33,18 EUR 2355,78 EUR 33,18 EUR 2355,78 EUR 33,18 EUR 364,98 EUR 33,18 EUR 2355,78 EUR 33,18 EUR 2355,78 EUR 33,24 EUR 2925,12 EUR 33,24 EUR 2925,12 EUR 33,24 EUR 2925,12 EUR 33,24 EUR 2925,12 EUR 33,24 EUR 2925,12 EUR 33,24 EUR 2326,80 EUR 33,24 EUR 598,32 EUR 33,24 EUR 2925,12 EUR 33,24 EUR 1163,40 EUR 33,24 EUR 1761,72 EUR 33,24 EUR 2293,56 EUR 33,16 EUR 13860,88 EUR 33,16 EUR 6134,60 EUR 33,14 EUR 2187,24 EUR 33,14 EUR 1822,70 EUR 33,14 EUR 364,54 EUR 33,14 EUR 165,70 EUR 33,14 EUR 2187,24 EUR 33,14 EUR 2187,24 EUR 33,17 EUR 12173,39 EUR 33,17 EUR 5837,92 EUR 33,16 EUR 1193,76 EUR 33,17 EUR 5638,90 EUR 33,17 EUR 3383,34 EUR 33,17 EUR 3383,34 EUR 33,17 EUR 3383,34 EUR 33,14 EUR 2684,34 EUR 33,14 EUR 298,26 EUR 33,14 EUR 2684,34 EUR 33,14 EUR 2684,34 EUR 33,14 EUR 629,66 EUR 33,14 EUR 2684,34 EUR 33,14 EUR 2684,34 EUR 33,14 EUR 2684,34 EUR 33,14 EUR 1756,42 EUR 32,76 EUR 9238,32 EUR 32,76 EUR 7043,40 EUR 32,76 EUR 8222,76 EUR 32,47 EUR 4448,39 EUR 32,47 EUR 5422,49 EUR 32,34 EUR 4883,34 EUR 32,34 EUR 5918,22 EUR 32,34 EUR 8343,72 EUR 32,36 EUR 1715,08 EUR 32,36 EUR 1423,84 EUR 32,35 EUR 2038,05 EUR 32,47 EUR 746,81 EUR 32,48 EUR 2241,12 EUR 32,48 EUR 8477,28 EUR 32,49 EUR 3249,00 EUR 32,49 EUR 4451,13 EUR 32,49 EUR 5198,40 EUR 32,49 EUR 6498,00 EUR 32,49 EUR 1981,89 EUR 32,50 EUR 3250,00 EUR 32,50 EUR 2047,50 EUR 32,49 EUR 2696,67 EUR 32,50 EUR 1202,50 EUR 32,50 EUR 2242,50 EUR 32,47 EUR 259,76 EUR 32,47 EUR 4870,50 EUR 32,47 EUR 3474,29 EUR 32,48 EUR 4449,76 EUR 32,48 EUR 714,56 EUR 32,48 EUR 1624,00 EUR 32,48 EUR 3248,00 EUR 32,48 EUR 7925,12 EUR 32,53 EUR 1528,91 EUR 32,59 EUR 488,85 EUR 32,59 EUR 1466,55 EUR 32,59 EUR 29656,90 EUR 32,59 EUR 847,34 EUR 32,59 EUR 1857,63 EUR 32,64 EUR 2774,40 EUR 32,65 EUR 1110,10 EUR 32,65 EUR 97,95 EUR 32,65 EUR 2677,30 EUR 32,60 EUR 5672,40 EUR 32,60 EUR 1499,60 EUR 32,65 EUR 12015,20 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 32,8230 EUR 353831,7500 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-03-08; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS MIC: CHIX 13.03.2019 Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 49623 13.03.2019 ISIN DE000ZAL1111