Bekanntlich sind wir in einer Verfallswoche (am Freitag verfallen Futures und Optionen) - und ein Blick in die Vergangenheit der Wall Street zeigt: diese Wochen haben eine hohe statistische Signifikanz positiv auszufallen. So liegt seit der Finanzkrise (seit 2009) die Quote positiver Verfallswochen bei 24:12 aber die Woche nach dem Verfall ...

