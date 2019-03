Die nächsten Tage könnten für den amerikanischen E-Auto-Pionier Tesla entscheidend werden - wieder einmal. Denn gleich zwei Themen stehen auf dem Programm. So will Tesla morgen sein heiss diskutiertes Model Y in Los Angeles vorstellen. Dabei handelt es sich um einen SUV, der rund 10 % grösser ist als das Model 3. Mit dem Model Y verbinden sich im Markt nicht nur viele Erwartungen, was Technik und Ausstattung angeht. Es dürfte auch eine Rolle spielen, dass mit der Vorstellung des SUV das Langfrist-Projekt S3XY (Models S, 3, X und Y) nun seine Vollendung findet. Allerdings dürften die Fragen im ...

