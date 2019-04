Tesla: Keine große Sache

Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) will auch in Sachen Auslieferungszahlen ein ganz großer Automobilkonzern sein. So weit ist der kalifornische Elektrowagenbauer noch lange nicht. Für jedes gelöste Probleme scheinen sich zwei neue aufzutun. Trotzdem ist man weit gekommen.

Nun musste Tesla enttäuschende Auslieferungszahlen für das erste Quartal 2019 vermelden. Nachdem man die Produktion und den Preis des Hoffnungsträgers "Model 3" halbwegs in den Griff bekommen hatte, stellt sich derzeit vor allem die Frage, wie die gefertigten Autos nach Europa und China befördert werden sollen. Umso wichtiger wird das Produktionswerk in Shanghai sein. Teslas erstes Werk außerhalb der USA. Noch ist es jedoch nicht so weit.

