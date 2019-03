Besonders gut sind die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 bei Manz ja nicht angekommen - der Blick auf den Aktienkurs zeigt jedenfalls keine auffälligen positiven Impulse. Eher im Gegenteil: Zuletzt sah es eher so aus, als ob die Notierung nochmal das Zwischentief von Anfang Februar im Bereich von ca. 21,80 Euro (Xetra-Handel) testen will. Die vorläufigen Zahlen waren indes nicht schlecht - immerhin wurde die Umsatz- und Ergebnisprognose von Manz für 2018 erreicht. Und das ist in Zeiten, ... (Peter Niedermeyer)

