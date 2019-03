Mannheimer Morgen zur Liste der Kapitalvernichter Überschrift: Aktien machen Arbeit Die Liste ist erschreckend. Anleger haben mit Aktien der 50 größten Kapitalvernichter in den vergangenen Jahren viel Geld verloren. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit - es gibt auch eine Liste mit den 50 größten Gewinnern. Deren Kurse haben sich in den letzten Jahren vervielfacht. Die Analyse der Aktionärsvereinigung DSW zeigt: Aktien bieten Chancen, aber natürlich gibt es auch Risiken. Anleger sollten also genau hinschauen. Wie sehen Zahlen und Bilanz des Unternehmens aus, wie das Geschäftsmodell? Wie steht die Branche insgesamt da? Wie sind die Aussichten für das Unternehmen? âEURzAnlegen ist Arbeit', heißt es bei der DSW nicht umsonst. Aber sie kann sich lohnen und einen wichtigen Beitrag zur privaten Altersvorsorge leisten. Geld nur auf dem Sparbuch liegen zu lassen bringt in Zeiten von Niedrigzinsen - und die währen womöglich sogar noch zwei Jahre - nichts. Die Listen der DSW zeigen aber auch, dass das Motto immer heißen sollte: Nicht alle Eier in einem Korb legen. Wer in Aktien investiert, sollte das Investment streuen. Dazu müssen Anleger etwa die 30 Papiere des Deutschen Aktienindex Dax nicht alle einzeln kaufen. Ein Fonds, der alle Aktien beinhaltet, ist eine Option. Ein börsengehandelter Indexfonds, ein ETF, der den Dax nachbildet, ist eine andere. Aber Vorsicht! Auch dahinter steckt Arbeit. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

