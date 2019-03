Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberger Druck von 2,60 auf 1,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angesichts des sich eintrübenden Marktumfelds in Europa habe er seine Schätzungen für den Druckmaschinenhersteller reduziert, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält die mittelfristigen Unternehmensziele weiter für ambitioniert. Dagegen sei die geplante Kapitalerhöhung positiv. Zudem sprächen Übernahmefantasien und die weiter günstige Bewertung für die Aktie./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 14:11 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / 14:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-03-13/19:46

ISIN: DE0007314007