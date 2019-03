Schanghai (ots/PRNewswire) - Der weltweit führende Haushaltsgerätehersteller Haier Home Appliance (im Folgenden "Haier") wird im Vorfeld der Appliances & Electronics World Expo 2019 (AWE 2019) in Schanghai (China) sein Global Brand Forum veranstalten. Die Besucher können sich dort über die sieben großen Portfoliomarken (Casarte, Leader, GEA, AQUA, CANDY, Fisher&Paykel und Haier) und den Erfolg des vergangenen Geschäftsjahres sowie die globale Zukunftsstrategie informieren.



In diesem Jahr wird Haier seine Smart Home Solution offiziell auf der Weltbühne debütieren. Seine sieben Marken präsentieren das volle Spektrum an intelligenten Hausgeräten, damit Nutzer auf der ganzen Welt den perfekten Lifestyle genießen können, den das Smart Home bietet.



"Haier geht mit seiner Smart Home Solution offiziell an den Start", sagte Wang Ye, Vice President und Geschäftsführer Smart Home bei der Haier Home Appliance Industry Group. "Haier hat Innovationsarbeit und Markenaufbau geleistet und wichtige Akquisitionen und Lokalisationen getätigt. Auf dieser Grundlage errichten wir die weltweit erste erweiterte Markenfamilie für Haushaltsgeräte. Unsere insgesamt sieben Portfoliomarken sprechen verschiedene Verbrauchersegmente in unterschiedlichen Märkten an und bieten eine volle geografische und demografische Abdeckung. Auf unserem weiteren Expansionsweg wird Haier die einzigartige Positionierung jeder Marke schärfen, damit sie in ihren jeweiligen Märkten zu populären und allseits beliebten Marken werden."



Im Rahmen der Messe wird Haier seine umfassende Smart Home Solution enthüllen, an der die Marken Haier, Casarte und Leader beteiligt sind, und über die Leistungen seiner markenspezifischen Ökosysteme informieren. Außerdem wird das Unternehmen seine markenumspannende Smart Home-Strategie vorstellen, die sich auf sieben Marken, drei zentrale Werteversprechen an die Kunden und fünf primäre Bereitstellungsmechanismen stützt.



Haier hat im Smart Home-Geschäft bereits drei Hauptplattformen aufgelegt, darunter die erste IoT-Plattform des Smart Home-Sektors U+, die erste soziale App für das IoT und die weltweit erste Plattform für das industrielle Internet COSMOPlat. Damit hat Haier ein solides Fundament für sein weltweit führendes Smart Home-Ökosystem und Markenportfolio gelegt, um auch in Zukunft innovative Smart Home-Erlebnisse und -Geräte zu liefern.



Informationen zu Haier



Mit einem globalen Marktanteil von 10,5 % ist Haier Home Appliance die weltweite Nummer 1 unter den Herstellern von Haushaltsgeräten. Das Markenportfolio des Unternehmens umfasst Haier, Casarte und Leader in China, GE Appliances in den USA, Fisher&Paykel in Neuseeland und AQUA in Japan. Haier Home Appliance wandelt sich derzeit von einem traditionellen Hersteller in eine offene Unternehmensplattform und errichtet parallel dazu ein wirklich globales Smart Home-Ökosystem. Dabei legt Haier großen Wert darauf, kontinuierlich den Kundennutzen seiner Produkte und Dienstleistungen aufzuwerten, und bietet für Kunden rund um den Globus ein nahtloses Smart Home-Erlebnis. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.haier.net/en/



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/834814/HAIER_smart_home_strategy.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/834813/HAIER_proactive_era.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/834812/HAIER_globalization.jpg



OTS: Haier Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72288 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72288.rss2



Pressekontakt: Ida Lou louyx@haier.com +86-532-8893-7947