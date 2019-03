Düsseldorf (ots) -



Seit Anfang 2018 bietet real unter der Eigenmarke real QUALITY Premium-Katzennahrung an. Premium ist hierbei nicht nur die Qualität des Trocken- und Nassfutters, auch die Gestaltung der Futtersäcke und Dosen zeichnet sich durch ein hochwertiges Design aus. Für die außergewöhnliche Verpackungsgestaltung mit Kater Theodor wurde real jetzt mit dem European Private Label Award ausgezeichnet.



Die Futtersäcke und Dosen sind in ihrer Gestaltung einzigartig und zeichnen sich durch einen enormen Wiedererkennungswert aus. Auf einem tiefschwarzen Hintergrund ist in Weiß die illustrierte Silhouette eines Katers zu sehen. Mal im Sitzen, mal im Stehen, immer von der Kamera abgewandt. Theodor ist ein anspruchsvoller, eigensinniger Kater, für den gerade das Beste gut genug ist. Er liebt gutes Essen und spricht eine ganz besondere Zielgruppe an, getreu dem Slogan "Für Katzen mit gutem Geschmack". Für den Mut zum "Anderssein" und der damit verbundenen Kreativität hat real den European Private Label Award 2019 in der Kategorie "Pet Care" erhalten. Die Auszeichnung wird jedes Jahr vom European Supermarket Magazine verliehen und ehrt die innovativsten Eigenmarken-Produkte im europäischen Lebensmitteleinzelhandel.



"Bei neun Leben wird gutes Essen neunmal so wichtig"



Steffen Müller, real Category Manager Eigenmarken hat bei der Gestaltung des Verpackungsdesigns nichts dem Zufall überlassen und ganz klar den Fokus auf "Premium" gelegt: "Die vielen Arbeitsstunden gemeinsam mit den Kollegen aus dem Einkauf und des Qualitätsmanagements haben sich gelohnt. Am Ende ist ein Produkt entstanden, dass sowohl beim Thema Qualität, als auch im Verpackungsdesign mit den großen Markenherstellern mithalten kann." Zum Start des neuen real QUALITY Premiumfutters gab es eine eigene Werbekampagne mit Kater Theodor. In kurzen Filmen, die auf den real Social-Media-Kanälen sowie auf Postern und Regalstoppern am Point of Sale gezeigt wurden, erzählt Kater Theodor in seiner eigensinnigen und etwas philosophischen Art und Weise, wie wichtig im Leben gutes Essen ist. So können alle real Kunden auf den Regalstoppern immer eine Weisheit von Theodor nachlesen, wie zum Beispiel: Bei neun Leben wird gutes Essen neunmal so wichtig. "Für unsere neue Premium-Marke wollten wir nicht irgendein Imagebild einer Katze zeigen, sondern die Marke in Form von Theodor zum Leben erwecken", erläutert Steffen Müller den Entstehungsprozess rund um den fiktiven schwarzen Kater.



European Private Label Award



"Über die Auszeichnung freuen wir uns alle riesig! Das ist eine schöne Anerkennung für die vielen langen Tage, in denen wir uns im Team die Köpfe zerbrochen und so lange hin und her getüftelt haben, bis das Produkt so perfekt war, wie es heute ist. Das motiviert uns natürlich auch in Zukunft weiterhin mutige Wege zu gehen", sagt Steffen Müller, real Category Manager Eigenmarken. So wird es bald ein Premium-Katzenstreu und Monoprotein-Snacks für Katzen geben.



