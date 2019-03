Nach dem Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May hat das britische Unterhaus nun auch ein Ausscheiden aus der EU ohne Abkommen abgelehnt. Alles deutet nun auf eine Verschiebung des Brexits hin.

Einen Brexit ohne Abkommen will die Mehrheit der Abgeordneten nach diesem Votum auf jeden Fall verhindern und nahm den ersten Änderungsantrag an. Darin wird die Regierung dazu aufgerufen, einen ungeordneten Austritt grundsätzlich zu vermeiden. Das Pfund legt nach dem Bekanntwerden des Ergebnisses zu.

Nur etwa zwei Wochen vor dem geplanten Brexit hat das britische Parlament gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen gestimmt. Die Abgeordneten nahmen am Mittwoch mit 312 zu 308 Stimmen einen Änderungsantrag an, der einen ungeordneten Brexit in jedem Fall ablehnt. Der Beschluss ist rechtlich aber nicht bindend.

Sollte die Entscheidung in der Abstimmungsrunde am Abend Bestand haben, müssen die Abgeordneten an diesem Donnerstag über eine mögliche Verschiebung ...

