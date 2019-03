GEA Group Aktiengesellschaft: Niels Erik Olsen aus dem GEA Vorstand ausgeschieden DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie GEA Group Aktiengesellschaft: Niels Erik Olsen aus dem GEA Vorstand ausgeschieden 13.03.2019 / 21:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Niels Erik Olsen aus dem GEA Vorstand ausgeschieden Düsseldorf, 13. März 2019 - Der Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft und Niels Erik Olsen (52), Mitglied des GEA Vorstandes mit Zuständigkeit für die Business Area Solutions, haben sich heute einvernehmlich auf die vorzeitige Beendigung des bis zum 31. Dezember 2021 laufenden Vertrages verständigt. Niels Erik Olsen tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Die Führung der Business Area Solutions übernimmt der Vorstandsvorsitzende Stefan Klebert zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben. Niels Erik Olsen war seit 1991 in verschiedenen Managementpositionen in GEA's früherem Process Engineering Segment in Europa, Asien und den USA tätig. Im Jahr 2010 wurde er schließlich in deren Segment Board berufen, bevor er zum 1. Januar 2016 in den Vorstand des Technologiekonzerns bestellt wurde. In dem fünfköpfigen Gremium war er für die Business Area Solutions zuständig. Dr. Helmut Perlet, Vorsitzender des GEA Aufsichtsrats, sagte: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrates bedanke ich mich bei Niels Erik Olsen für seine langjährigen Verdienste für GEA und seinen erfolgreichen Einsatz über die vergangenen insgesamt 28 Jahre im Unternehmen. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Gleichzeitig bestärkt der Aufsichtsrat den GEA Vorstand unter der Führung von Stefan Klebert darin, den eingeschlagenen Weg der Leistungsverbesserung fortzusetzen." Corporate Media and Press: Marc Pönitz Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Tel. +49 (0)211 9136-1500 marc.poenitz@gea.com Über GEA GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte GEA weltweit mehr als 18.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert sowie Teil der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Kontakt: GEA Group Aktiengesellschaft Tel. +49 (0)211 9136 1081 Fax +49 (0)211 9136 31087 gea.com 13.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft Peter-Müller-Straße 12 40468 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 9136-0 Fax: +49 (0)211 9136-31087 E-Mail: ir@gea.com Internet: www.gea.com ISIN: DE0006602006 WKN: 660200 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 787349 13.03.2019 ISIN DE0006602006 AXC0346 2019-03-13/21:15