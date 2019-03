Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der angesehensten internationalen Hotels Japans mit Sitz in Shinjuku, Tokio, wird gemäß dem beliebten Märchen "Cinderella" des französischen Autors Charles Perrault ein spezielles Themen-Event, das "World of Glass Dessert Buffet" ausrichten. Diese Thementage werden von (Montag), 1. April bis (Sonntag), 30. Juni 2019 im Tagesrestaurant "Jurin" in der zweiten Etage unseres Hotels stattfinden. Insgesamt werden als Herzstück dieses Buffets 30 unterschiedliche, speziell zubereitete Desserts mit Personen und Motiven aus Cinderella serviert, darunter zum Beispiel eine Vanille-Mousse mit dem Abbild von Cinderella und ein als Pferdegespann geformtes Biskuitgebäck. Unser Hotel wird für Gäste zum Thema "Verzauberte Magd wird Prinzessin" auch einen speziellen Ort im Hotel einrichten, um Erinnerungsfotos aufzunehmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190313005867/de/

Specially prepared dessert items including vanilla mousse in the image of Cinderella, sponge cake patterned after horse carriages and others will be served from April 1 to June 30, 2019 (Photo: Business Wire)