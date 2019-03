Die Finanzierung unterstützt die Entwicklung von Mikronetzüberwachung und Steuerungsplattformen



Berlin und Fort Collins, Colorado (ots/PRNewswire) - Ferntech GmbH gab heute eine Seed-Investition von Factor[e] Ventures bekannt, um die Entwicklung der Mikronetzüberwachungs- und Kontrollplattform des Unternehmens voranzutreiben. Die Technologie von Ferntech ermöglicht es Entwicklern von Mikronetzwerken, Komponenten beliebiger Hersteller zu verbinden, eine Flotte von Systemen von einem einzigen Dashboard aus zu überwachen und mit einfachen visuellen Programmiertools intelligentes Verhalten in ihre Netzwerke einzubauen. Diese Funktionen senken die Kosten und die Komplexität der Bereitstellung neuer Mikronetzwerke und schaffen neue Möglichkeiten, um einen globalen Zugang zu Energie mit netzwerkunabhängigen und hybriden Energiesystemen zu ermöglichen.



"Den bisherigen Lösungen zur Überwachung von netzwerkunabhängigen und hybriden Energiesystemen fehlte eine entscheidende Komponente - die Fähigkeit, auf die erfassten Informationen zu reagieren", sagte Patrick Cousins, CEO von Ferntech. "Unsere Plattform bietet Betreibern diese Möglichkeit und trägt wiederum dazu bei, die Wartungskosten zu senken und zukünftige Bereitstellungen zu vereinfachen."



Die Ferntech-Plattform zentralisiert Komponentendaten sicher auf einem einzigen, webbasierten Dashboard. Anlagenbetreiber können den Status ihrer Netzwerke einsehen und Maßnahmen ergreifen, um Leistung und Stabilität zu verbessern. Bediener können auf einfache Weise Parameter der vernetzten Hardware ändern, eigene Steuerungsalgorithmen mit dem visuellen Programmiertool von Ferntech erstellen oder von Ferntech entwickelte vorinstallierte Optimierungen anwenden. Im Gegensatz zu anderen Mikronetzwerk-Steuerungen, die maßgeschneidert entwickelt wurden und nur für erfahrene Programmierer zugänglich sind, hat Ferntech sein Fachwissen in eine Reihe von intuitiven Tools für normale Bediener integriert. Ferntech-Kunden können beispielsweise statusbasierte Warnmeldungen für Mitarbeiter vor Ort ferngesteuert erstellen, produktive Nutzungsanwendungen bereitstellen oder überschüssige Energie intelligent verteilen, um Lasten zu verschieben.



"Entwickler von Mikronetzwerken wissen, wie ihre Netzwerke funktionieren müssen, verfügen aber nicht über die erforderlichen Tools, um diese Ideen in die Tat umzusetzen. Genau diesen Prozess macht Ferntech möglich", erklärt Dr. Morgan DeFoort, Mitbegründer und geschäftsführender Direktor von Factor[e] Ventures. "Unsere Investition beruht auf der Annahme, dass Fernüberwachung und -steuerung für die Zukunft von Mikronetzwerken von grundlegender Bedeutung sind, und wir sind zuversichtlich, dass wir das beste Team zusammengestellt haben, um diese Lösung zu entwickeln."



Ferntech war zuvor unter dem Namen Infinite Fingers GmbH am Markt tätig. Der Gesamtfinanzierungsbetrag wurde nicht veröffentlicht.



Informationen zu Ferntech



Ferntech hat eine universelle Steuerung für netzwerkunabhängige, hybride und Mikronetzwerk-Energiesysteme entwickelt. Mit der Technologie von Ferntech können Entwickler und Betreiber dieser Systeme Komponenten beliebiger Hersteller miteinander verbinden, eine Flotte von Systemen von einem einzigen Dashboard aus überwachen und das Verhalten zur Leistungssteigerung auf einfache Weise programmieren. Diese Funktionen senken die Überwachungs- und Wartungskosten und verbessern die Rendite von Netzwerk-Bereitstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter https://ferntech.io/.



Informationen zu Factor[e] Ventures



Factor[e] ist ein Unternehmen für Projektentwicklung mit dem Ziel, das Leben in den Entwicklungsländern durch einen verbesserten Zugang zu nachhaltigen Energiequellen und damit verbundenen Dienstleistungen zu verbessern. Factor[e] erforscht, validiert, finanziert, entschärft und erweitert eine umfassende Pipeline von sozialen Projekten, die sich auf die Lösung tiefgreifender globaler Probleme konzentrieren, und unterstützt Unternehmer im Aufbaustadium durch eine einzigartige Mischung aus Risikokapital und erstklassigen, technischen Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.factore.com.



