MARTINSRIED (Dow Jones)--Das Biotechnologieunternehmen Morphosys hat mit dem Umsatz für das Gesamtjahr 2018 die Prognose der Analysten übertroffen. Wie das Unternehmen mitteilte wurden 76,4 Millionen Euro erzielt, nach 66,8 Millionen Euro im Vorjahr. Die Schätzung der Analysten lag hier bei 73,8 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse enthielten dabei erfolgsabhängige Zahlungen in Höhe von 19,3 Millionen Euro. Das EBIT blieb dagegen mit minus 59,1 Millionen Euro hinter der Markterwartung von minus 53,4 Millionen Euro zurück.

Auch der Konzernüberschuss lag mit minus 56,2 Millionen Euro unter der Prognose der Analysten von minus 53 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie verfehlte mit minus 1,79 Euro ebenfalls die Schätzung der Analysten von lediglich minus 1,58 Euro.

Die Aktie wurde im nachbörslichen Handel bei Lang & Schwarz mit rund 85 Euro getaxt, nach einem Schlussstand von 86,85 Euro.

Die betrieblichen Aufwendungen stiegen im Jahr 2018 leicht von 133,8 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 136,5 Millionen Euro, was hauptsächlich auf höhere Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen zurückzuführen ist, wie das in MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen mitteilte. Im Jahr 2018 gingen die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen um 6 Prozent auf 106,4 (Vj: 113,3) Millionen Euro zurück, was vor allem auf die Beendigung der Zusammenarbeit mit Novartis im November 2017 zurückzuführen sei.

Im vierten Quartal belief sich der Umsatz auf 10,5 nach 28,2 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT lag bei minus 46,1 nach minus 13,8 Millionen Euro. Für das laufende Jahr plant die Morphosys AG mit einem Konzernumsatz zwischen 43 und 50 Millionen Euro.

